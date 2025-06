Cordoglio della Provincia di Vicenza per la tragica scomparsa del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, a nome della comunità vicentina, esprime cordoglio alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri per la tragica scomparsa del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana (Brindisi), ucciso questa mattina durante un’operazione di pattugliamento, mentre inseguiva due rapinatori in fuga.



“Con profondo dolore e sincera commozione, esprimo il cordoglio della Provincia di Vicenza e della comunità vicentina alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto nell’adempimento del suo dovere. La sua dedizione e il suo coraggio incarnano i più alti valori dell’Arma dei Carabinieri, un’istituzione che ogni giorno garantisce sicurezza e protezione ai cittadini. A tutti gli uomini e le donne che indossano la divisa con onore e sacrificio, va il nostro più sentito ringraziamento. In questo momento di lutto, la comunità vicentina si stringe attorno alla famiglia del brigadiere e all’Arma, riconoscendo il valore di chi, con impegno e abnegazione, difende la collettività anche a costo della vita.”