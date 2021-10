Coppia di esploratori va fuori traccia e si perde: salvati dal soccorso alpino

Ieri, intorno alle 16, una coppia di escursionisti in difficoltà ha allertato il Soccorso alpino mentre si trovava nella zona del Vaio Stretto. I due giovani, 20 anni lei, 22 lui, stavano cercando di fare un percorso alternativo al giro di Campogrosso, salendo il Boale dei Vaccari. Dopo 200 metri però, non erano più stati in grado di muoversi e avevano chiamato i soccorsi. Seguendo le indicazioni ricevute, una prima squadra ha raggiunto in jeep Malga Cornetto per poi proseguire a piedi, raggiunta poi da altri 10 soccorritori che stavano partecipando a un’esercitazione a Malga Ronchetta. Risalite nel Boale dei Vaccari, le squadre hanno iniziato a chiamare i ragazzi, finché loro hanno risposto e sono stati individuati. Una volta da loro, la giovane, infreddolita, è stata riscaldata, dotata di imbrago e calata per un centinaio di metri con la corda accompagnata da un soccorritore, per essere poi caricata nella barella portantina e trasportata per altri 300 metri. Il compagno è stato assicurato con corda corta a un soccorritore e aiutato a scendere. Da Malga Cornetto, i due escursionisti sono stati poi accompagnati in macchina a Campogrosso dove avevano l’auto.