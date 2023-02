Controlli straordinari a Schio: 70 persone identificate

L’incessante attività di controllo e repressione messa in atto dall’Arma dei Carabinieri nel territorio della Compagnia di Schio ha fatto registrare un calo di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato e anche nella serata di ieri, i Carabinieri hanno svolto un servizio

straordinario di controllo del territorio.

Otto le pattuglie dell’Arma impiegate complessivamente sul territorio della città,

supportate anche da personale in borghese dell’Aliquota Operativa, che ha portato alla conseguente identificazione di circa 70 persone, di cui 15 stranieri, oltre al controllo di 55 veicoli in transito.

I Carabinieri hanno quindi denunciato in stato di libertà, per

“ricettazione” un cittadino marocchino, 49enne, per il quale sono in corso verifiche relativamente

al soggiorno sul territorio nazionale. A suo carico sono stati raccolti chiari elementi

comprovanti l’indebito possesso di una bicicletta risultata rubata a Schio il

20 gennaio scorso.

L’attività preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Schio continuerà costantemente e in modo

sempre più incisivo soprattutto nelle ore serali e notturne a tutela dei cittadini onesti, che sono sempre

invitati ad allertare il 112 per consigli o richieste di aiuto.