Controlli interforze a Camisano e Torri: ecco i provvedimenti del Questore (video)

Si è conclusa nella serata di ieri una ulteriore fase delle Operazioni straordinarie di Controllo del Territorio sull’intera Provincia, disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORInel ambito del progetto di mantenere costante la presenza di tutte le Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i Sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Sindaco di Camisano Vicentino si era incontrato con il Questore per discutere di queste problematiche.

In questo contesto, pertanto, l’operazione straordinaria di Polizia interforze effettuata ieri ha interessato, in particolare, i territori comunali di Camisano Vicentino e di Grumolo delle Abbadesse.

Alle attività operative hanno concorso circa 25 uomini e donne della Questura di Vicenza, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Tutte le attività sono state integrate con la predisposizione di 5 Posti di Controllolungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dai territori comunali interessati dall’operazione.

Il dispositivo ha inoltre effettuato controlli e verifiche estese agli avventori di 4 Esercizi pubblici.

Complessivamente, durante i controlli sono state identificati 28 veicoli, 73 persone, di cui 23 straniere e 9 con precedenti Penali e/o di Polizia, 3 Esercizi pubblici ed 1 Sala Scommesse.

All’esito di questi controllisono state elevate2 Sanzioni amministrative da parte della Polizia Locale.

Al termine delle attività operative, il Questore Sartori ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

1 Avviso Orale(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di un cittadino straniero con una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità;

1Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale a seguito di provvedimenti di espulsionenei confronti di un cittadino extracomunitario presente illegalmente in Italia, con contestuale ORDINE di lasciare il nostro Territorio Nazionale entro 7 giorni.

“Anche quello effettuato ieri rappresenta un servizio di prevenzione generale e di vigilanza caratterizzato dalla presenza capillare delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, predisposto in forma sistematica ed organizzato in maniera da avvicinarle alla Comunità, e facendole in tal modo considerare un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini – ha evidenziato il Questore Sartori –. Al tal scopo è di fondamentale importanza coinvolgere in queste attività i Sindaci in qualità di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza e le Polizie Locali, incaricate della sorveglianza del territorio urbano in un’ottica di vicinanza con il cittadino, secondo un concetto di sicurezza integrata e partecipata.”.