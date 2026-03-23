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23 Marzo 2026 - 9.29

Nord Est – Sequestrate 26 tonnellate di pesce non a norma in 89 ispezioni: controlli anche in Veneto

REDAZIONE
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La Guardia Costiera ha sequestrato, nell’ambito di 89 ispezioni, circa 26 tonnellate di prodotti ittici non in regola con le norme in materia di etichettatura e tracciabilità, che hanno portato ad elevare 13 sanzioni amministrative per un totale di circa 40.000 euro. Ne dà notizia Ansa Veneto. Le ispezioni hanno interessato il Veneto, la Lombardia orientale, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, e la provincia di Pordenone. L’operazione sulla filiera ittica è stata coordinata dal Centro di controllo area pesca (Ccap) della Direzione Marittima di Venezia.

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