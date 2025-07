Controlli dei Carabinieri nel weekend: raffica di denunciati

I servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa si sonoripetuti anche durante lo scorso weekend, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese.

I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali. In questo contesto, durante due distinti controlli: un 43enne di Bassano del Grappa e un 40enne di Rosà sono stati sottoposti ad accertamento alcolemico: il primo in via Quarta Armata e il secondo in via De Gasperi di Bassano del Grappa, dal quale è emerso un tasso di alcolemia superiore al consentito; per questo motivo sono stati entrambi deferiti alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebrezza alcolica, con ritiro della patente di guida.

Nel corso dell’attività di prevenzione sono state contestate sanzioni amministrative per ubriachezza nei confronti di tre uomini che, una volta sottoposti a controllo di polizia, presentavano evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool.

Si tratta di controlli avvenuti nel comune di Bassano del Grappa e che hanno riguardato un 52enne di Bassano del Grappa, controllato in via Marinoni; un 57enne di Bassano del Grappa, controllato in via Gamba; un 14enne di Cassola, controllato in via Portici Lunghi.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione/repressione di illeciti legati agli stupefacenti nel Comune di Bassano del Grappa, durante un controllo di polizia, i militari hanno proceduto al controllo di un 19enne di Cassola, trovato in possesso di un grammo di “hashish”, nel Comune di Mussolente, hanno proceduto al controllo di un 20enne di Mussolente, trovato in possesso di un grammo e mezzo di “hashish”.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti.