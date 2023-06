Controlli dei carabinieri contro le stragi del sabato sera: raffica di denunciati perchè ubriachi al volante

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando

Compagnia Carabinieri di Schio nella tarda serata di sabato scorso, i carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile, durante la vigilanza nei centri abitati ed il controllo alla circolazione,

sono intervenuti a Magrè di Schio per un incidente stradale. Il conducente, un 37enne del

luogo, risultava positivo all’alcoltest, con tasso 1,26 g/l, oltre il doppio del limite consentito dal

Codice della Strada. È scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e ritirata la patente di guida per i successivi

provvedimenti di sospensione da parte della Prefettura di Vicenza.

Stessa sorte è toccata ad un 41enne di Schio che, controllato nel comune di Santorso da parte

di una pattuglia dei carabinieri, risultava positivo all’esame alcoltest con prova 1,21 g/l. Anche in

questo caso il conducente è stato denunciato in stato di libertà e la patente di guida ritirata.

Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio ha portato nel corso del mese di maggio

scorso alla segnalazione di ulteriori sei conducenti che, sottoposti a controlli con alcoltest, sono

risultati positivi: per quattro di questi è conseguita la denuncia in stato di libertà all’Autorità

Giudiziaria, per altri due invece la contestazione amministrativa poiché il tasso accertato non

superava 0,8 g/l.