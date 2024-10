Controlli antidroga dei Carabinieri: pusher in manette

Proseguono i servizi di prevenzione e contrasto ai reati inerenti gli stupefacenti da parte dei

Carabinieri della Compagnia di Thiene. Nella tarda serata di lunedì a Chiuppano, nei pressi

di un’area verde, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha sottoposto a controllo un giovane

che si aggirava in bicicletta con fare sospetto.

L’uomo, cittadino del Bangladesh, di 26 anni, residente a Piovene Rocchette, sottoposto a

perquisizione personale da parte dei militari operanti, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di

sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in dosi. I Carabinieri pertanto decidevano quindi di

estendere l’attività investigativa all’abitazione dello straniero presso la quale venivano rinvenute e

sottoposte a sequestro ulteriori dosi di “hashish” per un totale di circa 90 grammi nonché materiale

per il confezionamento.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio

e, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Vicenza,

collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo, celebrato nel

pomeriggio di oggi e che si concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura

cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri Piovene Rocchette.