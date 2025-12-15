Consiglio Regionale: Zaia presidente, Rucco vice

Si è insediata oggi, 15 dicembre 2025, la nuova Assemblea del Consiglio regionale del Veneto, dando avvio alla XII legislatura. La seduta è servita a proclamare i consiglieri eletti e a eleggere il nuovo presidente del Consiglio, ruolo assunto dall’ex presidente della Regione Luca Zaia, che ha ottenuto 34 voti su 51.

Zaia, rieletto consigliere con oltre 200mila preferenze, ha sottolineato l’esperienza accumulata nei suoi oltre quindici anni di amministrazione e ha invitato tutti i consiglieri a collaborare per garantire l’efficacia dei lavori dell’Assemblea e il corretto funzionamento delle leggi regionali.

Ad affiancare Zaia ci saranno due vicepresidenti: l’ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco, esponente di Fratelli d’Italia e consigliere più votato della regione dopo Zaia, e Andrea Micalizzi del Pd, ex vicesindaco di Padova. Rucco ha ottenuto 34 voti mentre Micalizzi 17. Altri due vicepresidenti saranno Maltauro di Forza Italia e Bigon del Pd.

Il nuovo Consiglio regionale lavorerà a stretto contatto con il neo governatore Alberto Stefani, la cui giunta sarà ufficialmente presentata giovedì, confermando l’avvio di una legislatura che punta a consolidare la continuità amministrativa e a sviluppare le politiche regionali in Veneto.