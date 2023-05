Consegnata in municipio a Bassano la bandiera della Croce Rossa

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ricorre ogni anno l’8 maggio, il comitato di Bassano del Grappa dell’associazione ha consegnato questa mattina al sindaco Elena Pavan la bandiera che da sempre rappresenta il prezioso lavoro di soccorso e pronto intervento svolto da tanti volontari in situazioni di emergenza.

Come da tradizione, anche quest’anno la bandiera sventolerà per una settimana nella facciata principale del municipio di via Matteotti, con vista da piazza Libertà.