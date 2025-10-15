CRONACAVENETO
15 Ottobre 2025 - 15.00

Confermato lo sciopero alla Fenice contro la nomina di Venezi: salta la prima di Wozzeck

REDAZIONE
VENEZIA – È stato confermato lo sciopero del personale del Teatro La Fenice proclamato per venerdì 17 ottobre, che comporterà la cancellazione della prima di Wozzeck di Alban Berg, prevista in occasione dei cento anni dalla prima rappresentazione dell’opera.

La protesta è stata indetta dalle rappresentanze sindacali unitarie per chiedere la revoca della nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale stabile, incarico che la direttrice dovrebbe assumere dal 2026 e che nelle ultime settimane ha suscitato forti polemiche.

In segno di mobilitazione, nella stessa giornata, alle 17.30 in campo Sant’Angelo, Orchestra e Coro della Fenice terranno un concerto gratuito aperto al pubblico. L’iniziativa – spiegano i lavoratori – vuole essere un momento di dialogo con la città e un richiamo alla “qualità e trasparenza nelle scelte artistiche”.

Il Teatro ha confermato le altre quattro repliche di Wozzeck, in programma dal 19 al 26 ottobre nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2024-2025.

Gli spettatori della prima annullata riceveranno il rimborso automatico se hanno acquistato online, oppure tramite comunicazione diretta da parte dell’Ufficio Ticketing di Vela Spa per i biglietti cartacei.

