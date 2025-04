Conclave per il nuovo Papa: si comincia il 7 maggio. Parolin favorito secondo i bookmaker, poi Tagle

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stata ufficialmente fissata la data di inizio del conclave che eleggerà il prossimo capo della Chiesa cattolica: inizierà il 7 maggio, come riportato dall’agenzia ANSA e confermato poche ore dopo, lunedì 28 aprile, dal Vaticano. Il nome del nuovo leader dei circa 1,4 miliardi di cattolici verrà proclamato “urbi et orbi” al termine di questa assemblea cardinalizia a porte chiuse, che potrebbe durare diversi giorni.

I 135 cardinali elettori (quelli di età inferiore agli 80 anni) si riuniranno nella solenne cornice della Cappella Sistina, seguendo le antiche procedure stabilite nei secoli, per scegliere in assoluta segretezza il successore di Papa Francesco. Le regole prevedono che il periodo di votazione non superi i 13 giorni, e il futuro pontefice dovrà ottenere almeno 90 voti su 135, pari ai due terzi dei votanti.

Secondo le disposizioni vaticane, il conclave deve iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dopo la morte del Papa — dunque tra il 5 e il 10 maggio — mentre sono stati osservati nove giorni di lutto nazionale a seguito del funerale di Francesco, celebrato sabato scorso.

Tra i nomi più accreditati per la successione, secondo i bookmaker britannici, spiccano il cardinale italiano Pietro Parolin, già segretario di Stato vaticano (nella foto a destra), e il filippino Luis Antonio Tagle, arcivescovo metropolita emerito di Manila (a sinistra).

Secondo le ultime rilevazioni dei bookmaker internazionali, i principali candidati alla successione di Papa Francesco sono:​