Con Viacqua 10.000 studenti coinvolti nei percorsi didattici di Acqua Oro Blu



Al via le nuove proposte 2025/2026

Prosegue e si amplia l’impegno di Viacqua sul fronte dell’educazione ambientale. Nell’anno scolastico 2024-2025 le attività formative del gestore idrico hanno coinvolto circa 10.000 studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado del territorio, confermandosi punto di riferimento per la sensibilizzazione sui temi dell’acqua e della sostenibilità.

Sono aperte le prenotazioni per il nuovo anno scolastico. Nei giorni scorsi le nuove proposte e i dati della scorsa edizione sono stati presentati ad una platea di insegnanti delle scuole vicentine:

• Oltre 9.000 studenti hanno partecipato alle attività di base (di cui circa 6.900 della primaria e il resto della secondaria di I grado).

• Circa 4.300 studenti hanno visitato uno o più impianti di acquedotto o depurazione nell’ambito delle proposte del progetto.

• Nel complesso sono state coinvolte 227 classi appartenenti a 50 dei 67 Comuni soci di Viacqua.

• Sommando a questi dati i partecipanti ai progetti dedicati alle scuole secondarie di II grado (lezioni specialistiche con i tecnici Viacqua, visite agli impianti e percorsi PCTO), il numero complessivo di studenti raggiunti ha superato quota 10.000.

Acqua Oro Blu prevede sei proposte didattiche, tre rivolte alla primaria e tre alla secondaria di I grado, che possono accompagnare il lavoro in classe a partire dalla terza elementare, integrate da visite agli impianti. Tutte le attività sono gratuite, compresi i trasporti, e vengono arricchite da risorse digitali (videogiochi, scrollytelling, schede per esperimenti…) e libri didattici. In ogni incontro grande cura viene posta all’attività laboratoriale e all’interattività. Anno dopo anno, le proposte si aggiornano per far sì che i contenuti siano sempre attuali, stimolanti e coerenti con le sfide ambientali più attuali.

Una nuova proposta per gli insegnanti

Accanto alle proposte prettamente rivolte agli studenti, Viacqua ha presentato un percorso di formazione dedicato ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado che in tre incontri approfondirà il tema della gestione sostenibile dell’acqua, avvalendosi di attività pratiche e laboratoriali pensate per sviluppare in particolare le competenze green e STEM.

Questo il calendario degli appuntamenti che si terranno presso le Risorgive del Bacchiglione (Via Bissolati, 7 Dueville):

• 7 ottobre, ore 15:00-16:30 – La qualità dell’acqua che beviamo: caratteristiche, controlli e garanzie

• 14 ottobre, ore 15:00-16:30 – Difendere l’acqua del territorio: fognatura e depurazione come presidi di tutela, comportamenti virtuosi

• 21 ottobre, ore 15:00-16:30 – Nuove sfide per la risorsa idrica: impronta idrica, ruolo del gestore e dei cittadini

«Con i nostri progetti didattici – spiega il Presidente di Viacqua, Federico Ginato – intendiamo trasmettere alle nuove generazioni e al mondo della scuola l’importanza dell’acqua come bene comune e risorsa preziosa, da conoscere e proteggere. Aver raggiunto una media di 10.000 studenti coinvolti ogni anno è la riprova dell’interesse per il tema. Quest’anno abbiamo voluto dedicare attività formative specifiche ai docenti, che sono importantissimi punti di riferimento per far crescere la cultura dell’acqua nelle nostre comunità. Stiamo inoltre lavorando per ampliare le proposte formative anche ad altri attori del territorio».

Per conoscere nel dettaglio le proposte didattiche rivolte alle classi e prenotare le attività è sufficiente visitare la pagina https://www.viacqua.it/it/azienda/educazione-ambientale/progetto-scuole/ e compilare il modulo online. Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per le proposte rivolte agli insegnanti, invece, informazioni e modulo di iscrizione sono disponibili al link https://www.viacqua.it/it/azienda/educazione-ambientale/percorso-formativo-per-insegnanti-su-acqua-e-servizio-idrico-integrato/.