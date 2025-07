Comunicato stampa – Bassano sotto le stelle: modifiche alla viabilità in centro storico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione della manifestazione “Bassano sotto le stelle”, nelle serate di mercoledì 9, 16 e 23 luglio 2025 (e di mercoledì 30 luglio in caso di eventuale recupero di una delle serate precedenti) dalle ore 19.00 alle ore 24.00, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di circolazione di tutti i veicoli (compresi residenti, autorizzati al transito in ZTL e a servizio dei disabili) nelle seguenti piazze e strade: piazza Garibaldi, piazza Libertà, via San Bassiano, via Museo (nel tratto compreso tra via dell’Angelo e piazza Garibaldi), via da Ponte, vicolo da Ponte nel tratto compreso tra via da Ponte ed il civico 9, via Barbieri nel tratto compreso tra il civico 29 e l’intersezione con Via Da Ponte/Piazza Garibaldi, via Vendramini, via Vittorelli, piazzetta Zaine, via Bonamigo nel tratto compreso tra vicolo Bonamigo e via Matteotti, via Matteotti, vicolo Matteotti, vicolo Bonamigo, vicolo Zudei, piazzotto Montevecchio, via Bricito, via e vicolo Menarola, via Roma, via Bellavitis (tronco est direzione piazza Libertà), via Gamba, via Pusterla nel tratto compreso tra la “fornice” e via Gamba), via Ferracina, via Schiavonetti, via Marinali nel tratto compreso tra il civico 21 e piazza Libertà, via Angarano nel tratto compreso tra il civico 50/a (strettoia) ed il Ponte degli Alpini, via Macello nel tratto compreso tra vicolo Macello e via Angarano, via Volpato nel tratto compreso tra via Angarano e via Colombare;

Sia inoltre vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, nei medesimi orari delle stesse giornate, nei due stalli sosta antistanti il civico 29 di piazza Terraglio, nello stallo di sosta antistante il civico 36 di via Bonamigo e all’intersezione di viale delle Fosse con via Jacopo Da Ponte.

Sempre durante le serate della manifestazione, sarà sospesa la ZTL del Centro Storico, mantenendo comunque il pannello con modalità “Varco attivo” dalle ore 19.00 alle ore 01.30 del giorno successivo, al fine di consentire le operazioni di allestimento e disallestimento.

Il transito veicolare sarà consentito esclusivamente ai veicoli addetti all’allestimento delle strutture della manifestazione, e la sosta sarà loro consentita limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.