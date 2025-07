Commercio, Siotto (FdI) attacca l’ordinanza: “Vicenza Repubblica delle vetrofanie”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza, 17 luglio 2025 – Una città “decorata ma vuota”, dove al posto dei negozi si moltiplicano pannelli e adesivi che imitano la vitalità perduta. È questa la fotografia impietosa tracciata dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Simona Siotto, che attacca duramente l’ultima ordinanza del sindaco Giacomo Possamai: un provvedimento che impone ai proprietari di negozi sfitti del centro storico di coprire le vetrine con pannelli decorativi, pena una sanzione fino a 500 euro.

«Altro che rilancio del commercio – afferma Siotto – siamo nella Repubblica delle Vetrofanie, dove le serrande chiuse vengono mascherate con immagini patinate mentre i negozi veri scompaiono. È la politica del cerotto colorato su una frattura».

La consigliera definisce l’iniziativa «una trovata estetica che non affronta il cuore del problema: la crisi strutturale del commercio di vicinato». Secondo Siotto, l’amministrazione si concentra solo sull’immagine: «È come coprire i buchi nell’asfalto con una fotografia del manto stradale. Si salva la facciata, ma la città continua a inciampare».

Con toni ironici ma taglienti, la consigliera di FdI critica l’effetto scenografico della misura: «Un centro storico decorato ma vuoto è come un piatto stellato senza cibo: fa bella figura su Instagram, ma non nutre né cittadini né commercianti».

Nel mirino anche l’assenza, secondo Siotto, di politiche strutturate per rilanciare realmente il centro: «Dove sono le misure per canoni agevolati, il sostegno agli esercenti, il recupero delle botteghe storiche? Le vetrofanie non portano investimenti. Al massimo qualche illusione ottica».

Il commento si chiude con una proposta sarcastica: «Perché non dipingere direttamente commessi finti dietro le vetrine, con il sorriso e una busta della spesa? Sarebbe il trionfo della simulazione, perfetta rappresentazione di una giunta che scambia la città reale per un set teatrale».

La polemica rilancia il dibattito sulla crisi del commercio in centro storico, tra chi chiede interventi di immagine e chi pretende politiche economiche più profonde. E nel mezzo, una città che cerca risposte.