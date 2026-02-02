Colpo grosso in Belgio: 123,5 milioni di jackpot finiscono in un villaggio delle Fiandre

L’unione fa davvero la forza, almeno quando si parla di fortuna. Il jackpot da 123,5 milioni di euro dell’EuroMillions, in palio venerdì 30 gennaio, è stato vinto in Belgio da un gruppo di amici che vivono tutti nella stessa città. La notizia ha fatto rapidamente il giro di Zingem, piccolo centro delle Fiandre Orientali con appena 4.000 abitanti.

I biglietti vincenti sono stati acquistati nel panificio Taerwe di Zingem, diventato in poche ore il simbolo della vincita. «Erano in 21, tutti residenti, e avevano compilato insieme il modulo. Subito dopo l’estrazione mi hanno invitato a bere champagne», ha raccontato il titolare al quotidiano locale Het Laatste Nieuws.

La combinazione vincente – 14, 18, 31, 35, 46 con le stelle 7 e 11 – ha trasformato il gruppo in una piccola comunità di milionari. I vincitori hanno infatti deciso di spartirsi equamente il premio: a ciascuno andranno circa 5,8 milioni di euro.

Un episodio che ricorda altre storie simili: lo scorso novembre, in Francia, cinque amici dell’Île-de-France avevano centrato il jackpot record da 250 milioni di euro, giocando insieme per la prima volta dopo cinquant’anni di amicizia. Anche in questo caso, la fortuna ha premiato il gioco di squadra.