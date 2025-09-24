Colpo di scena: Zaia già in campo per la Lega. Manifesti in tutto il Veneto

Le maxi affissioni con il volto di Luca Zaia e lo slogan «Veneto, sempre! L’impegno continua» sono comparse martedì nei principali centri della regione, riportando alla memoria le campagne del 2020 e lanciando un messaggio politico inequivocabile: la Lega vuole giocare la carta del governatore uscente per blindare la partita delle Regionali del 23 e 24 novembre.

La Lega, intanto, mette le mani avanti e sa bene che legare la campagna al nome di Luca Zaia, magari candidandolo come capolista, rischia di provocare più di un mal di pancia agli alleati di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, oggi fortissimo nei sondaggi, si troverebbe infatti ridimensionato se il marchio “Zaia” dovesse assumere un ruolo preponderante nella campagna elettorale leghista, spostando consenso e visibilità verso il governatore uscente e il suo mondo politico.

Zaia, che non può più ricandidarsi alla presidenza, diventa così il volto della campagna della Liga Veneta, capolista in tutte le province o, quantomeno, arma di pressione contro Fratelli d’Italia, che spinge per imporre Alberto Stefani come candidato del centrodestra. Una mossa che accende lo scontro nella coalizione e che ha già innescato botta e risposta serrati.

«Se non avremo un candidato della Lega sarà un problema», ha avvertito Zaia, invocando la continuità dopo quindici anni di governo. Una dichiarazione che ha subito trovato la replica di FdI, con il senatore Luca De Carlo che ha puntualizzato: «Non sarà un problema per i veneti, forse lo sarà per la Lega».

In attesa che il tavolo nazionale sciolga il nodo, i manifesti segnano l’inizio del riscaldamento pre-elettorale. Sullo sfondo, il governatore rilancia la sua visione di una Lega “federalista” modellata sulla coppia tedesca Csu-Cdu: una struttura radicata nel Nordest, distinta ma complementare alla linea nazionale di Matteo Salvini.

Il conto alla rovescia è iniziato: entro il 25 ottobre le candidature dovranno essere depositate. Ma a oggi il candidato del centrodestra resta ancora un rebus.