Colombara: “Tribunale di Vicenza a rischio, la Pedemontana non sottragga risorse già scarse”

La situazione del Tribunale di Vicenza richiede attenzione immediata e scelte chiare. Le carenze strutturali di personale, sia amministrativo sia togato, sono ormai evidenti e producono effetti concreti sui tempi della giustizia, sulla fiducia dei cittadini e sulla competitività del sistema economico locale.

In questo contesto, la prospettiva che l’istituzione del tribunale della Pedemontana possa comportare la sottrazione di risorse agli uffici già in difficoltà rappresenta un rischio serio, che non può essere sottovalutato.

L’interpellanza presentata in Consiglio comunale ha aperto un confronto istituzionale che oggi coinvolge Amministrazione comunale, Ordine degli Avvocati e Commissione consiliare, con l’avvio di audizioni dedicate. Si tratta di un passaggio cruciale: la questione non è territoriale né campanilistica, ma riguarda la necessità di garantire un servizio di giustizia efficiente e adeguato alle esigenze di cittadini e imprese.

Nel corso dei lavori sono stati sollevati alcuni punti centrali che dovranno guidare l’approfondimento istituzionale:

Il quadro aggiornato delle scoperture di organico e dei loro effetti sul funzionamento del tribunale;

e dei loro effetti sul funzionamento del tribunale; Le conseguenze concrete di un eventuale trasferimento di personale verso la nuova sede;

verso la nuova sede; Le garanzie effettive rispetto all’adeguamento delle piante organiche;

rispetto all’adeguamento delle piante organiche; La posizione condivisa del territorio da rappresentare al Governo e al Parlamento per tutelare il presidio giudiziario vicentino.

Non si tratta di opporsi a priori a riorganizzazioni del sistema, ma di affermare un principio chiaro: eventuali nuove strutture devono nascere con risorse aggiuntive, e non a scapito di uffici già sotto pressione. Indebolire Vicenza significherebbe compromettere la qualità del servizio giustizia in un’area ampia e strategica.

L’impegno proseguirà nelle sedi istituzionali per arrivare a soluzioni concrete e responsabili, capaci di rafforzare — e non indebolire — il ruolo del Tribunale di Vicenza come presidio essenziale di legalità, sicurezza e fiducia pubblica.