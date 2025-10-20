Colombara su viale San Lazzaro: «Scarsa visibilità e attraversamenti pericolosi, servono interventi urgenti»

Vicenza – Il consigliere comunale Raffaele Colombara, del gruppo Per una Grande Vicenza, ha presentato un’interpellanza a risposta orale per chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale sulla sicurezza stradale lungo viale San Lazzaro, segnalando in particolare problemi di scarsa visibilità dovuti alla vegetazione e la necessità di tempi certi per la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato.

Colombara ricorda come da anni abbia più volte richiamato l’attenzione del Comune sulla situazione del viale, trasformato dalla precedente amministrazione in una sorta di “tangenziale a doppia corsia”, con poca attenzione – sottolinea – «alla vita del quartiere e alla sicurezza dei pedoni». Numerose, nel tempo, le segnalazioni di cittadini e operatori economici della zona, che denunciano la presenza di arbusti e vegetazione alta nelle aiuole spartitraffico, tali da ridurre la visibilità in prossimità di incroci e passaggi pedonali.

Secondo il consigliere, le condizioni attuali rappresentano «un fattore di rischio per automobilisti e pedoni», tanto che negli ultimi mesi si sarebbero verificati nuovi tamponamenti e incidenti minori, attribuiti da molti alla scarsa visibilità. Il tema, spiega Colombara, si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alla mobilità dolce nell’area ovest della città, dove mancano attraversamenti segnalati, marciapiedi continui e piste ciclabili sicure.

Pur riconoscendo che l’attuale amministrazione ha mostrato «una diversa attenzione ai temi della mobilità sostenibile e della qualità della vita nei quartieri», Colombara chiede che si intervenga con urgenza:

verificando se la vegetazione delle aiuole limita la visibilità ,

, accertando se esistono linee guida o regolamenti comunali sul verde viario,

sul verde viario, chiarendo chi sia il soggetto responsabile della manutenzione e con quale frequenza venga effettuata,

e con quale frequenza venga effettuata, e disponendo un sopralluogo tecnico urgente lungo l’intero asse di viale San Lazzaro, con la partecipazione della Polizia Locale.

Il consigliere propone inoltre l’elaborazione di un piano complessivo per la sicurezza del verde stradale, che concili esigenze estetiche e sicurezza, e il coinvolgimento di residenti e imprese in un percorso di confronto sulla vivibilità del quartiere.

Infine, Colombara chiede aggiornamenti sullo stato della petizione per l’attraversamento pedonale semaforizzato promossa lo scorso anno, per la quale il Comune aveva annunciato di aver stanziato i fondi necessari. Il consigliere domanda quindi a che punto sia la progettazione, quando partirà il cantiere e quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori.

L’interpellanza è stata presentata in data 20 ottobre 2025 al Consiglio Comunale di Vicenza.