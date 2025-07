Colli Euganei: trovato cinghiale con marca da allevamento rimossa, il Parco denuncia il caso ai carabinieri. Allarme immissioni illegali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave episodio di potenziale immissione abusiva di fauna selvatica è stato scoperto il 4 luglio scorso nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Durante le consuete operazioni di prelievo faunistico, gli operatori del Parco hanno abbattuto una femmina di cinghiale in località Baone, in via Casette, che presentava un foro auricolare chiaramente compatibile con la rimozione di una marca identificativa tipica degli allevamenti.

L’animale, inoltre, si trovava in evidente stato di lattazione, suggerendo che fosse stata immessa illegalmente nel territorio, probabilmente già gravida, in completa violazione delle normative vigenti. Questo ritrovamento solleva serie preoccupazioni, poiché la presenza di capi provenienti da allevamento, privi di identificazione, non solo costituisce un atto illecito ma rappresenta anche un notevole rischio sanitario, soprattutto considerando l’attuale minaccia della Peste Suina Africana che incombe sul territorio nazionale. Tali pratiche clandestine non solo ostacolano le attività di controllo e gestione della fauna selvatica, ma mettono a repentaglio la sicurezza sanitaria, ambientale ed economica dell’intero settore agricolo locale.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri Forestali competenti, fornendo tutte le informazioni raccolte. Parallelamente, sono state allertate le principali associazioni di categoria del mondo agricolo, con l’obiettivo di sensibilizzare sul problema e rafforzare i controlli contro future immissioni illegali.

“Siamo di fronte a un gesto irresponsabile e contrario a ogni logica di tutela del territorio,” ha dichiarato Alessandro Frizzarin, presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei. “Il Parco lavora quotidianamente per contenere in modo legale e sostenibile la presenza del cinghiale, che rappresenta un problema reale per la biodiversità e per l’agricoltura locale. Episodi come questo minano la fiducia, aggravano le criticità e impongono una risposta netta e condivisa da parte di tutte le istituzioni e delle comunità.”

Il Parco ha ribadito con fermezza la sua totale opposizione a qualsiasi forma di immissione non autorizzata di fauna selvatica e ha espresso l’auspicio di una collaborazione sempre più stretta tra enti, forze dell’ordine e cittadini per proteggere il delicato equilibrio ambientale dei Colli Euganei.