4 Febbraio 2026 - 15.56

Colli Euganei – Schianto nella notte, 22enne muore dopo il ricovero

Non ce l’ha fatta Marco Miotto, 22 anni, residente a Rovolon, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Il giovane è deceduto nella mattinata di oggi, 4 febbraio, dopo alcune ore di agonia in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato attorno alla mezzanotte all’incrocio tra via Pozzetto e via Frassanelle, in direzione Bastia, a pochi passi dall’abitazione del giovane. Secondo una prima ricostruzione, Marco Miotto, unico occupante del veicolo, stava percorrendo via Pozzetto quando ha perso il controllo della sua Audi A6 Avant, uscendo autonomamente di strada e schiantandosi violentemente contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Il forte impatto ha svegliato diversi residenti della zona, che si sono riversati in strada e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Teolo. Il 22enne è stato estratto dalle lamiere, stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Tra le possibili cause dell’incidente, i carabinieri non escludono l’eccessiva velocità, aggravata dalle condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’ennesimo grave incidente sulle strade della provincia di Padova.

