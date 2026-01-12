Colli Euganei – Ragazza di 22 anni scomparsa, ancora senza esito le ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne padovana scomparsa la sera del 6 gennaio dopo essere uscita di casa, in zona Brusegana, in sella alla sua bicicletta viola. Da allora della giovane, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, non si sono più avute notizie.

Il punto di svolta è arrivato con il ritrovamento della bicicletta, abbandonata lungo una strada bianca in località Villa di Teolo, nei Colli Euganei. I genitori, accorsi sul posto, hanno riconosciuto senza dubbi il mezzo come quello della figlia. La zona, come ha confermato anche il sindaco di Teolo Valentino Turetta, è caratterizzata da una fitta rete di sentieri, casolari diroccati e aree isolate, un ambiente complesso che rende particolarmente difficili le operazioni di ricerca.

Dall’analisi delle celle telefoniche risulta che il cellulare di Annabella ha agganciato per l’ultima volta proprio l’area di Teolo. Una videocamera di sorveglianza l’ha inoltre ripresa il 7 gennaio, il giorno dopo la scomparsa, mentre pedalava ancora sulla stessa bicicletta lungo una strada del comune, confermando che la ragazza si trovava in quella zona nelle ore successive all’allontanamento da casa.

Da ieri sera la Prefettura ha attivato un vasto dispositivo di ricerca. Sul terreno stanno operando le squadre del Soccorso alpino di Padova, affiancate dai Vigili del fuoco con unità cinofile, droni ed elicottero, dalla Protezione civile con cani da ricerca di superficie e dai Carabinieri con unità cinofile molecolari. Le perlustrazioni si concentrano tra Monte Grande, Monte della Madonna, Monte Altore, Rocca Pendice e l’area del Passo delle Fiorine, dove una segnalazione collocherebbe la ragazza il 7 gennaio.

Le squadre stanno battendo a tappeto sentieri e zone impervie, senza che finora siano emersi elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto. L’antenna telefonica che ha registrato l’ultimo segnale copre un’area di oltre 20 chilometri in linea d’aria, tra colline, boschi e percorsi escursionistici, rendendo il lavoro degli operatori particolarmente complesso.

Al momento di Annabella non c’è ancora traccia, mentre cresce la preoccupazione per una scomparsa che, a quasi quattro giorni di distanza, resta avvolta nel mistero.