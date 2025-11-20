CRONACAVENETO
20 Novembre 2025 - 11.18

Colli Euganei – Padre aggredisce autista dopo un bus saltato: inseguimento in auto e pugno

REDAZIONE
Un episodio di violenza insolito e preoccupante si è verificato martedì 18 novembre a Valsanzibio, frazione di Galzignano Terme, sui Colli Euganei. Un autista di Busitalia, padovano di 55 anni, è stato aggredito dal padre di una ragazzina dopo aver saltato una fermata del bus, riportando contusioni al volto con prognosi di cinque giorni.

Secondo la ricostruzione, l’autobus della linea Galzignano-Arquà Petrarca-Este era partito regolarmente alle 6.50. Alla fermata, i ragazzi presenti non avevano segnalato la volontà di salire sul mezzo, quindi l’autista non si era fermato. Poco dopo, l’uomo alla guida di un’auto, sceso con la figlia, ha raggiunto l’autobus e colpito l’autista con un pugno al volto prima di risalire in auto e allontanarsi rapidamente. Solo una testimonianza con foto ha permesso l’identificazione dell’aggressore, un 58enne residente nella zona collinare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abano Terme e un’ambulanza del 118. L’autobus, bloccato fino all’arrivo di un mezzo sostitutivo, ha riportato ritardi nella corsa. L’aggressore è indagato per interruzione di pubblico servizio, mentre eventuali ulteriori denunce per le lesioni sono in attesa.

