Colli Euganei – Garage a fuoco: coinvolte due auto

Baone (PD), 17 settembre 2025 – Alle prime ore del mattino i Vigili del Fuoco di Este sono intervenuti in via Pianesse per spegnere un incendio divampato all’interno di un garage. Le fiamme hanno coinvolto due veicoli e alcuni mobili custoditi nel locale.

Fortunatamente non si registrano persone ferite: i danni sono esclusivamente materiali. Le operazioni di spegnimento, che hanno impegnato un’autopompa serbatoio e un’autobotte serbatoio del distaccamento di Este, si sono concluse intorno alle 7.

Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.