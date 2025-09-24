Claudia Cardinale: Francia e Italia piangono la perdita di una star mondiale

Con la scomparsa di Claudia Cardinale, il cinema perde una delle sue leggende. La celebre attrice franco-italiana è morta a 87 anni, martedì 23 settembre, nella regione di Parigi. L’annuncio della sua morte ha scosso il mondo della cultura e della politica in entrambi i paesi, che le rendono omaggio.

Il dolore di Francia e Italia

L’agente di Claudia Cardinale, Laurent Savry, ha dichiarato che l’attrice “ci lascia in eredità una donna libera e ispirata, sia nella sua carriera di donna che di artista”. La notizia ha scatenato reazioni a catena, in particolare dalla classe politica.

In Francia, il presidente Emmanuel Macron ha espresso il suo dolore su X (ex Twitter): “Claudia Cardinale incarnava una libertà, una visione, un talento che hanno arricchito l’opera dei più grandi, da Roma a Hollywood, passando per Parigi, che ha scelto come sua patria. Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, nell’eternità del cinema”.

La ministra della Cultura uscente, Rachida Dati, ha commentato che “il suo sguardo, la sua voce e la sua aura rimarranno per sempre nella storia del cinema”, definendola “francese nell’anima, musa dei più grandi, che ha incarnato brillantemente libertà, forza ed eleganza”.

Anche l’ex primo ministro Élisabeth Borne ha reso omaggio all’attrice, sottolineando che “la sua eleganza, il suo sguardo e la sua grazia rimarranno impressi nella memoria del popolo francese”. L’ex ministro della Cultura Jack Lang, su Instagram, l’ha definita “una regina dello schermo la cui bellezza fatale trascendeva tutto”.

In Italia, il ministro dei Beni Culturali, Alessandro Giuli, ha reso omaggio a una delle “più grandi attrici italiane di tutti i tempi”. Ha aggiunto che Claudia Cardinale, “incarnazione di una grazia autenticamente italiana e di una bellezza particolare, ha recitato in oltre 150 film nel corso della sua lunga carriera, alcuni dei quali sono considerati capolavori del cinema d’autore”.

Una carriera leggendaria

Nata in Tunisia da genitori siciliani e diventata poi cittadina francese, Claudia Cardinale ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della storia del cinema. Tra questi, spiccano nomi come Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone.

L’attrice, che nel 2017 fu il volto del manifesto del 70° Festival di Cannes, ha lasciato un segno indelebile con la sua presenza al tempo stesso “aerea e terrena”, come l’ha definita Jack Lang, e il suo splendore continuerà a illuminare la Settima Arte.

Claudia Cardinale, pseudonimo di Claude Joséphine Rose Cardinale, è stata un’attrice italiana nata a Tunisi il 15 aprile 1938. Proveniente da una famiglia di emigranti siciliani, crebbe parlando francese, siciliano e arabo, imparando l’italiano solo in un secondo momento, durante il suo percorso di studi. Descrisse la sua carriera come un “viaggio” in cui, contro le aspettative iniziali, è riuscita a mantenere la sua identità e la sua voce, quest’ultima inizialmente considerata troppo roca dai produttori. A tal proposito, fu Federico Fellini il primo a insistere perché usasse la sua vera voce nei film.

Negli anni ’60, si affermò come una delle attrici più iconiche e preziose del cinema italiano e mondiale, recitando in film che hanno fatto la storia. Dalla fine degli anni ’80 visse in Francia, mantenendo sempre un forte legame con le sue radici mediterranee. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia nel 1993, cinque David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Oltre al suo lavoro sul grande schermo, è stata anche ambasciatrice dell’UNESCO. Morì a Parigi il 23 settembre 2025 all’età di 87 anni.

Filmografia Principale

Claudia Cardinale ha recitato in oltre 150 film, lavorando con registi leggendari e affiancando star internazionali. Di seguito, alcuni dei suoi ruoli più celebri: