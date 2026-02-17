“Circus. Carnevale in centro” sabato 21 febbraio e carnevale in musica con i bar e i ristoranti del centro

”Il Carnevale a Vicenza prosegue con due appuntamenti oggi 17 e il 21 febbraio.Dopo il successo della sfilata dei carri mascherati del 7 febbraio, la festa in piazza viene recuperata, a seguito dell’annullamento per maltempo del 14 febbraio, sabato 21 febbraio.Il primo evento si terrà in centro storico martedì grasso. Oggi 17 febbraio 11 bar ed esercizi della ristorazione sparsi nel cuore cittadino propongono coinvolgenti intrattenimenti musicali secondo un programma che verrà ripetuto anche sabato 21 febbraio e che si svilupperà in due fasce orarie: dalle 15.30 alle 21 e dalle 17.30 alle 22.30.All’iniziativa, promossa da Comune di Vicenza e Sezione 1 di Confcommercio Vicenza, per animare l’ultimo giorno di carnevale, si aggiungono alcune attività di animazione: alle 17.30 una simpatica premiazione dei bambini in maschera presenti in piazza dei Signori, con i rappresentanti dei locali aderenti e le autorità, rallegrata da canzoni dei cartoni animati e dei film di animazione e ci sarà anche una “caccia alla frittella”.Programma musicale dei locali per il 17 e il 21 febbraioDalle 15.30 alle 21.00, musica alla Toasteria Gourmet (contra’ Do Rode 9), al Paninaro (contra’ Catena 25/27), all’Antico Caffè Scrigni (piazza Duomo 1), presso Dalla Zia Vicenza (piazza Biade 18) e infine presso CioccoLato (contra’ Del Monte 15).Dalle 17.30 alle 22.30 gli eventi musicali si terranno da Zest Cocktails (contra’ Delle Morette 4), Ovosodo (contra’ Pescherie Vecchie 16), Garzadori (contra’ Piancoli 4), Pelle Restaurant (stradella S. Barbara 12), Viniza (contrà Cavour 24), Antica Osteria Malvasia (piazza dei Signori 9).Sabato 21 febbraio si terrà la festa inizialmente prevista il 14 e rinviata per maltempo.“Circus. Carnevale in centro”, dalle 15.30 alle 18.30 porterà tanta allegria in piazza de Signori per tutti e in particolare per i bambini a cui sono dedicate molte attività. Maghi, artisti di strada, truccabimbi, giochi di psicomotricità, trampolieri itineranti tra piazza dei Signori e le vie del centro: questi alcuni degli ingredienti che renderanno la città viva, colorata, frizzante, allegra.L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vicenza con il Consorzio Vicenza è.