Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona con l’anteprima su Mario Rigoni Stern

“Cinema sotto le stelle”: mercoledì 31 agosto la prima vicentina del documentario “Il sergente dell’altopiano – La storia di Mario Rigoni Stern”

Mercoledì 31 agosto ai Chiostri di Santa Corona prima proiezione vicentina del documentario Il sergente dell’altopiano – La storia di Mario Rigoni Stern, firmato da Federico Mazza e Tommaso Brugin. L’appuntamento fa parte della mini-rassegna Racconti Veneti insieme ai film Po e Atlantide e prevede la partecipazione degli autori e la collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana.

Cinema sotto le Stelle è una rassegna organizzata dalla Società Generale di Mutuo Soccorso d’intesa con il Cinema Odeon, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza, con il sostegno della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e del Gruppo AGSM AIM.

Dopo il debutto al Trento Film Festival e la presentazione ufficiale ad Asiago, il documentario “Il sergente dell’altopiano – La storia di Mario Rigoni Stern”, firmato da Federico Mazza e Tommaso Brugin, approda in città mercoledì 31 agosto alle 21, sul grande schermo di “Cinema sotto le stelle”, a cura del Cinema Odeon.

Il documentario offre un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni raccolte per raccontare Mario Rigoni Stern (1921-2008) in occasione del centenario della nascita.

Nel corso di una giornata, dall’alba fino alla notte stellata, la voce di Stern ricorda gli anni di guerra e di prigionia. A tracciare i contorni della vita dello scrittore asiaghese sono importanti figure a lui vicine, come Gian Piero Brunetta, Bepi De Marzi, Bruno Donati, Ernesto Franco, Mario Isnenghi e Giuseppe Mendicino, quest’ultimo autore della biografia di Rigoni Stern, presentata lo scorso anno in prima assoluta a Vicenza, per il centenario, alla Biblioteca civica Bertoliana.

La serata fa parte della mini-rassegna “Racconti Veneti” insieme ai film “Po” e “Atlantide” e prevede la partecipazione degli autori e la collaborazione con la Bertoliana. “La città di Vicenza e la Bertoliana – commenta la presidente della Biblioteca – sono molto legati alla figura di Mario Rigoni Stern, un esempio di etica civile sia quando, come sergente, guidava i suoi uomini attraverso le steppe russe, sia successivamente, come uomo dedicato alla scrittura e alla difesa della natura e della pace”.

In caso di maltempo la proiezione si svolgerà alla stessa ora al Cinema Odeon. Biglietti interi a 6 euro, i ridotti a 5. Per prevendite: https://odeonvicenza.18tickets.it. Per informazioni: info@odeonline.it oppure 0444 546078.