CINEMA CORSO E CANTINOTA: UN BANDO INTERNAZIONALE PER RIDARE LUCE A UN LUOGO ICONICO DI VICENZA

Ex tempio del grande schermo, oggi spazio abbandonato nel cuore della città. Il Cinema Corso si prepara a rinascere grazie a un bando di architettura internazionale promosso dalla Fondazione Roi, proprietaria dell’immobile. L’obiettivo: trasformare l’ex sala cinematografica in un centro culturale innovativo, restituendolo alla città e alle nuove generazioni.

«Vogliamo che torni a essere un punto di riferimento culturale e sociale per Vicenza», spiega Francesca Lazzari, presidente della Fondazione Roi, in un’intervista esclusiva. Un progetto ambizioso per colmare un “buco nero” nella vita cittadina e restituire valore a un edificio iconico. Di Elisa Santucci