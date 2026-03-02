Cinema a 4 euro a Vicenza e provincia: al via “I Martedì al Cinema”

Martedì 3 marzo tornano “I Martedì al Cinema”, con biglietto a 4 euro nelle sale di Vicenza e provincia aderenti. Un’iniziativa per riscoprire il piacere del grande schermo e del cinema di prossimità, in cinque appuntamenti: ogni martedì, dal 3 al 31 marzo.

Il progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, sostiene le sale radicate sul territorio e accompagna il pubblico alla scoperta di opere di qualità, anche attraverso titoli percepiti talvolta come meno immediati, rimettendo al centro la sala come presidio culturale e luogo di comunità.

L’assessore alla Cultura della Regione del Veneto Valeria Mantovan sottolinea il ruolo della sala come spazio culturale accessibile a tutti e la “fame” di cinema di qualità dimostrata dal pubblico, soprattutto dai più giovani. Manuele Sangalli, Delegato Interregionale FICE delle Tre Venezie, ricorda come l’iniziativa abbia portato in sala decine di migliaia di spettatori, diventando un’occasione preziosa per titoli di qualità che faticano a trovare continuità.

In città, Cinema Odeon inaugura l’edizione 2026 de “I Martedì al Cinema” con “Song Sung Blue – Una melodia d’amore” (USA, 2025) di Craig Brewer. Mike, veterano del Vietnam che vive di lavoretti e nostalgia, incontra Claire durante una serata di cover, quando lei si esibisce nei panni di Patty Cline. Tra i due nasce un amore che diventa anche un progetto musicale: si sposano e, sul palco, formano un duo che omaggia Neil Diamond, conquistando pubblico e occasioni sempre più grandi, fino ad aprire un concerto dei Pearl Jam. Proprio quando sembra arrivare la svolta, però, il destino li colpisce all’improvviso e travolge la loro storia. (ore 15.30, 18.00 e 20.30)

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 17.30 e alle 20.00, il film “Sirāt” (Spagna, Francia, 2025) di Oliver Laxe, premio della giuria a Cannes. Un padre e suo figlio giungono a un remoto rave nelle profondità delle montagne del Marocco meridionale. Stanno cercando Mar, figlia e sorella, scomparsa cinque mesi prima durante una di queste feste interminabili. Immersi nella musica elettronica e in una libertà selvaggia a loro estranea, diffondono instancabilmente le foto della ragazza. La speranza svanisce, ma i due persistono e seguono un gruppo di raver verso un’ultima festa nel deserto. Mentre si addentrano sempre più nell’immensità ardente, il viaggio li mette di fronte ai propri limiti.

Il Cinema Busnelli di Dueville propone, alle 15.30 e 20.45, “Marty Supreme” (USA, 2025) di Josh Safdie. Marty Mauser è un giovane ossessionato dal ping pong e convinto di essere destinato alla gloria. Dalla New York degli anni ’50 alle capitali del mondo, attraversa una vita fatta di truffe, scommesse e passioni proibite, inseguendo un sogno più grande di lui. Josh Safdie firma un film frenetico e visionario, un ritratto ironico e magnetico di un antieroe moderno.

Infine, il Multisala Starplex di Marano Vicentino punta, alle 21.20, su “Missione Shelter” (Gran Bretagna, USA, 2026) di Ric Roman Waugh. Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/