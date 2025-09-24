“Cicciona, fai schifo!”: Cassazione conferma condanna al padre per maltrattamenti

VENEZIA, 24 settembre 2025, 13:15 – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna già pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia nei confronti di un padre che aveva insultato ripetutamente la figlia undicenne con frasi come: “Cicciona, fai schifo! Susciti repulsione in me e in chi ti guarda”.

Nella sentenza del 15 settembre si sottolinea che “gli epiteti denigratori rivolti ai propri familiari in maniera ripetuta possono integrare il reato di maltrattamenti”.

Secondo quanto accertato, tra gennaio e luglio 2020 l’uomo avrebbe manifestato “disprezzo per le condizioni fisiche e le capacità relazionali della bambina”, rivolgendole in modo continuativo frasi offensive che ne hanno ferito la personalità e determinato “un regime di vita svilente”, aggravato dalla particolare vulnerabilità legata all’età.

Nel luglio dello stesso anno, l’imputato era arrivato anche a colpirla fisicamente per motivi legati all’igiene alimentare. A confermare il quadro di maltrattamenti sono state le testimonianze della madre della minore, della sorella dell’uomo e una relazione dei servizi sociali.

La difesa aveva sostenuto che in quel periodo il padre non vivesse con la figlia per ragioni lavorative e che, a causa della pandemia, l’avesse incontrata solo in tre fine settimana. Tuttavia, le prove raccolte hanno confermato un atteggiamento costante di denigrazione, basato su offese come “cicciona”, “brutto”, “secca”, “nano”.

Quelli che un tempo potevano essere ritenuti insulti “fisiologici” in un contesto familiare, oggi vengono riconosciuti come body shaming, fattispecie che la giurisprudenza inquadra a pieno titolo nel reato di maltrattamenti.