Giovedì 10 novembre alle ore 21, Il Teatro Comunale “Verdi” di Lonigo, inaugura la propria stagione in abbonamento con “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”, unica data in provincia di Vicenza, da giorni annunciata con il “Tutto esaurito”. Merito di due personalità molto amate dal pubblico e capaci di solidarizzare sul palco, con il sostegno di una Band, o se vogliamo “una carovana sonora” composta da Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone.

Giorgio Gallione cura la drammaturgia e la regia di questo secondo spettacolo cucito sulle personalità di Elio, dopo la felice esperienza con “Il Grigio”di Giorgio Gaber. Giovedì sera il pubblico potrà aprirsi ai personaggi della “Roba minima”, come diceva Jannacci: barboni, tossici, prostitute coi calzett de seda, ma anche cani coi capelli o telegrafisti dal cuore urgente, un repertorio umano arricchito di compagni di viaggio reali o ideali, da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, a Michele Serra.

“Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone, dove una band di cinque musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri”, dichiara il regista Gallione, “che permetterà ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci, nume tutelare e padre putativo di quella parte della storica canzone d’autore che mai si è vergognata delle gioie della lingua e del pensiero o dello sberleffo libertario, e che considera il Comico, anche in musica, non come un ingrediente ciecamente spensierato ma piuttosto un potente strumento dello spirito di negazione, del pensiero divergente che distrugge il vecchio e prepara al nuovo. Sovversione del senso comune, mondo alla rovescia, ludica aggressione alla noia e ai linguaggi standardizzati e che, contemporaneamente, non teme di creare disagio o generare dubbi.”.

Lo stesso Elio, offre una definizione dello spettacolo: “Ci vuole orecchio” non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente (…). È un viaggio dentro le epoche di Jannacci, E nessuno meglio di chi abita nel nostro paese lo sa.”.

Al talento artistico di Elio accompagnato dai cinque della Band, che si amalgamano alle coloratissime scenografie di Lorenza Gioberti illuminate da Aldo Mantovani, con i costumi curati da Elisabetta Menziani.

Uno spettacolo giocoso e profondo perché, come diceva Jannacci, “chi non ride non è una persona seria”.

La Stagione 2022-2023 del Teatro Comunale di Lonigo, è sostenuta da: Comune di Lonigo, Regione Veneto, da Rino Mastrotto Group, Fondazione Farmacia Miotti, FIS- Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, Unicode.

Il costo dei biglietti varia da 11 a 27 euro, incluso il costo di prevendita.Sono previste riduzioni per gli Under 30 e per gli Over 65. Si accettano i pagamenti con 18 app e Carta del Docente. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20, è possibile acquistare presso la Biglietteria. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it.

Per informazioni, telefonare al numero 0444 835010, in orario di biglietteria.