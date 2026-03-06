ATTUALITA'STREET TG
6 Marzo 2026 - 16.56

CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: APERTO UN NUOVO TRATTO VERSO ARZIGNANO, ZONA PIEVE E IMPIANTI SPORTIVI A MISURA DI CICLISTI E PEDONI

P.U. - E.S.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Novità green a Chiampo: la rete di piste ciclabili si amplia ulteriormente con l’apertura di un nuovo tratto che collega la zona del Tigotà con la passerella che unisce la Pieve agli impianti sportivi, estendendosi fino al centro del paese. La pista, realizzata con materiali di alta qualità, è larga e dotata di illuminazione, staccionata in corten e fondo in calcestruzzo rosso, garantendo sicurezza e comfort per il traffico ciclopedonale. Grazie a questa infrastruttura viene valorizzata anche una zona critica del paese, come via Pace, offrendo un percorso sicuro e piacevole per chi arriva da Arzignano.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: APERTO UN NUOVO TRATTO VERSO ARZIGNANO, ZONA PIEVE E IMPIANTI SPORTIVI A MISURA DI CICLISTI E PEDONI | TViWeb CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: APERTO UN NUOVO TRATTO VERSO ARZIGNANO, ZONA PIEVE E IMPIANTI SPORTIVI A MISURA DI CICLISTI E PEDONI | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy