CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: APERTO UN NUOVO TRATTO VERSO ARZIGNANO, ZONA PIEVE E IMPIANTI SPORTIVI A MISURA DI CICLISTI E PEDONI

Novità green a Chiampo: la rete di piste ciclabili si amplia ulteriormente con l’apertura di un nuovo tratto che collega la zona del Tigotà con la passerella che unisce la Pieve agli impianti sportivi, estendendosi fino al centro del paese. La pista, realizzata con materiali di alta qualità, è larga e dotata di illuminazione, staccionata in corten e fondo in calcestruzzo rosso, garantendo sicurezza e comfort per il traffico ciclopedonale. Grazie a questa infrastruttura viene valorizzata anche una zona critica del paese, come via Pace, offrendo un percorso sicuro e piacevole per chi arriva da Arzignano.