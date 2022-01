CHIAMPO – Fermata donna nuda con coltello in mano

Momenti di tensione ieri sera a Chiampo intorno alle 19, quando una donna di circa 35 anni è stata vista girare per la città completamente nuda e con un lungo coltello da cucina in mano. E’ stata trovata in via Volta nei pressi dell’auditorium proveniente da via Bruno dal Maso e da Piazza Zanella. Sul posto sono stati chiamati subito i carabinieri della Compagnia di Valdagno con tre pattuglie, che l’hanno disarmata e aiutata con una coperta termica. Non è noto il motivo di tale atto, presumibilmente riconducibile ad uno stato di disagio momentaneo. La donna, residente a Chiampo, non ha manifestato atteggiamenti aggressivi. Sul posto anche un’ambulanza del Suem che l’ha soccorsa e portata in ospedale per accertamenti.