Chiampo: avrebbe ucciso i genitori per eredità da 1,8 milioni di euro

Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dal Giornale di Vicenza, sul caso di Diego Gugole, il 25enne di Chiampo accusato di aver ucciso i genitori, in ballo vi sarebbe stata un’eredità milionaria. L’imputato aveva confessato il delitto, avvenuto nel marzo del 2022 in via Villaggio Marmi a Chiampo e nei prossimi giorni inizierà il processo in Corte d’Assise. L’eredità consisteva in un patrimonio da 1,8 milioni di euro (due appartamenti, conti correnti e polizze). Diego aveva pianificato tutto, acquistando una pistola da un marocchino di Cologna Veneta, acquistando il materiale per occultare i cadaveri nell’appartamento disabitato al piano di sotto. Dopo qualche ora però è crollato, andando a consegnarsi al Comando provinciale del Carabinieri a Vicenza.

Il padre Sergio era un imprenditore conciario e aveva 62 anni, la madre, Lorena Zanin, aveva 59 anni. Il padre fu ucciso in cucina, mentre leggeva alcune carte mentre la madre fu freddata al rientro a casa.