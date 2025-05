Chiampo – Appello per donare il 5 per mille al Comune (per una buona causa)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un invito alla solidarietà, rivolto direttamente ai cittadini di Chiampo. L’assessore al Sociale Sara Mettifogo lancia un appello alla comunità: destinare il 5 per mille al Comune per sostenere progetti e interventi sociali a favore delle persone più fragili.

«Ogni firma fa la differenza – sottolinea Mettifogo – e grazie alla generosità dei chiampesi, che in passato hanno sempre risposto con grande sensibilità, possiamo continuare a finanziare servizi essenziali per chi si trova in difficoltà: famiglie, anziani, persone con disabilità e minori in condizioni di disagio».

Il codice fiscale del Comune va inserito nel riquadro dedicato al sostegno delle attività sociali del proprio Comune di residenza nella dichiarazione dei redditi. «Non costa nulla – ricorda l’assessore – ma per qualcuno può significare davvero tanto: un aiuto concreto, un gesto che resta sul territorio e rafforza la nostra rete di protezione sociale».