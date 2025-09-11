Chi era Charlie Kirk ucciso negli Usa? L’ascesa grazie ad un tornado di fake news

UTAH – L’influencer conservatore Charlie Kirk è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mercoledì 10 settembre durante un incontro pubblico nel campus di un’università nello Utah, negli Stati Uniti occidentali. Aveva 31 anni ed era considerato una delle voci più influenti dei giovani pro-Trump, organizzando regolarmente gare di oratoria nei campus universitari. Alcuni dei suoi sostenitori lo hanno definito un “martire” del movimento.

Nato nell’ottobre del 1993 ad Arlington Heights, sobborgo ricco di Chicago, Kirk proveniva da una famiglia di dirigenti: madre terapeuta e padre architetto specializzato in edilizia di lusso. Cresciuto nei Boy Scouts of America, abbandonò presto l’università per dedicarsi all’attivismo politico.

Nel 2012, all’età di 18 anni, co-fondò l’organizzazione Turning Point, con l’obiettivo di mobilitare i giovani di destra attorno ai “valori tradizionali americani”, all’eccezionalismo e ai principi del capitalismo. In meno di dieci anni, il gruppo è diventato il più grande movimento giovanile conservatore degli Stati Uniti, con centinaia di attivisti e presenze a eventi chiave, tra cui la manifestazione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.

Kirk è entrato presto in contatto con la famiglia Trump, diventando assistente personale di Donald Trump Jr. e commentatore fisso su Fox News, oltre a condurre un podcast quotidiano molto seguito. Con 6,9 milioni di follower su Instagram e 3,8 milioni su YouTube, era noto per la sua retorica anti-aborto, la difesa del diritto alle armi e dichiarazioni controverse sui migranti, come l’analogia dell’amministrazione Biden con “Expedia per gli immigrati clandestini”.

L’influencer ha inoltre diffuso numerose fake news, tra cui false informazioni sulle elezioni del 2020 e sul Covid-19. Alcune delle sue affermazioni, come la presunta partecipazione dei Gilet Gialli francesi a manifestazioni pro-Trump, furono riprese dallo stesso ex presidente. Kirk si era inoltre allineato con Trump sul negazionismo climatico, sostenendo che gli esseri umani non avessero alcun effetto significativo sul riscaldamento globale.

Importante tramite per Donald Trump tra i giovani conservatori, Kirk ha giocato un ruolo chiave nelle campagne elettorali, raccogliendo fondi e organizzando attività per stimolare il voto anticipato nei cosiddetti “swing states”. Il gruppo Turning Point Action ha raccolto oltre 100 milioni di dollari durante le ultime presidenziali, secondo quanto riportato da TF1.

Kyle Spencer, autrice di un libro sul movimento giovanile di Kirk, lo ha definito all’AFP “un carismatico nazionalista cristiano, portavoce del trumpismo e delle idee estremiste”. Le prossime elezioni presidenziali statunitensi sono fissate per il 5 novembre 2024, quando gli elettori sceglieranno tra Kamala Harris e Donald Trump.