Cervi ubriachi sulle strade francesi: come spiegare il fenomeno?

Cervi immobili in mezzo alla carreggiata, altri che barcollano o vagano senza meta, senza nemmeno tentare la fuga all’avvicinarsi delle auto. Dall’Alta Saona all’Eure, passando per la Marna, con segnalazioni ad Angirey, Vernon e Arcy-le-Poinsart, il fenomeno torna a farsi notare ogni primavera nelle zone rurali francesi, come raccontano la stampa locale e numerosi video circolati sui social.

Gli animali, all’apparenza disorientati come se fossero ubriachi, in realtà non hanno ingerito alcol. A fine marzo, i vigili del fuoco del dipartimento dell’Oise — un’area ricca di foreste demaniali — hanno invitato gli automobilisti alla massima prudenza, spiegando che con l’arrivo della primavera i cervi si nutrono in grandi quantità di gemme, alcune delle quali contengono sostanze alcaloidi.

Il comportamento anomalo è legato a un processo fisiologico ben noto agli specialisti. Dopo l’inverno, povero di vegetazione, i cervi sono particolarmente attratti dalle gemme, soprattutto quelle di faggio, molto ricche di zuccheri. Durante la digestione, nel rumine si innesca una fermentazione che può produrre alcol all’interno dell’organismo. Questo meccanismo è noto come sindrome da auto-birrificazione o fermentazione intestinale.

“Tutte le gemme sono concentrate di zuccheri e succhi: se ingerite in grandi quantità possono provocare una temporanea intossicazione”, ha spiegato a France 3 Gilles Moyne, direttore del centro Athénas nel Giura, specializzato nel recupero della fauna selvatica. “È un processo di fermentazione tipico dei ruminanti”.

Gli esperti raccomandano di non intervenire se non ci sono rischi immediati. Il centro Athénas invita a lasciare che la natura segua il suo corso, evitando di stressare o tentare di catturare l’animale: un cervo disorientato può essere pericoloso, soprattutto a causa delle corna e degli zoccoli. Anche la Fondazione 30 Millions d’Amis richiama l’attenzione degli automobilisti, sottolineando il rischio di incidenti stradali.

E in Italia?

Nel nostro Paese non esistono segnalazioni ufficiali o sistematiche di un fenomeno analogo come quello osservato in Francia. Episodi isolati di cervi disorientati possono verificarsi anche nei boschi italiani, soprattutto in primavera, ma vengono generalmente ricondotti al normale comportamento stagionale degli animali o a fattori ambientali. Gli esperti ricordano comunque che, in presenza di fauna selvatica sulla carreggiata, è sempre fondamentale ridurre la velocità e segnalare la situazione alle autorità competenti.