Cavalcaferrovia di Montecchio: slittano i tempi, il sindaco chiede incontro con il consorzio che costruisce la TAV

Nuovo cavalcaferrovia di via Battaglia ad Alte Ceccato, il Comune di Montecchio Maggiore ha chiesto un incontro con Iricav2, il Consorzio di imprese che si sta occupando della realizzazione della Tav, tratta Verona-Padova, per avere riscontro in merito allo slittamento dei tempi legati alle difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime. La riapertura, prevista per fine marzo per il persistere della problematica, dovrà essere nuovamente riprogrammata.

«Siamo al 29 marzo ed è ormai evidente che ci sarà un ulteriore posticipo nella riapertura di quest’opera fondamentale per la viabilità di Montecchio Maggiore e di tutto l’Ovest Vicentino. – dice il sindaco Gianfranco Trapula – Ho chiesto di interfacciarmi con il Consorzio Iricav2, che incontreremo la prossima settimana, per avere una nuova data certa sulla consegna del cavalcaferrovia».