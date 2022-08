CASTELGOMBERTO – Avevano rubato un monopattino elettrico: denunciati in due

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sabato 6 agosto, i Carabinieri di Trissino hanno denunciato due cittadini italiani: F.M., classe 1970, originario del Trevigiano, e S.N., 35 anni, di Arzignano. I due avevano rubato un monopattino elettrico durate lo scorso mese di luglio.

I fatti: un residente di Castelgomberto, recatosi nel centro cittadino del paese, appoggiava il mezzo lungo la pubblica via per svolgere delle commissioni, senza tuttavia attivare alcun sistema di sicurezza. I due sopracitati, avvicinatisi al mezzo, lo hanno caricato a bordo della loro auto per poi darsi alla fuga.

Il proprietario, tornato poco dopo, ha quindi svolto denuncia. I militari, grazie a testimonianze e accertamenti tecnici, sono riusciti a ricostruire la dinamica e a denunciare i due, che ora dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.