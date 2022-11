Caso di meningite in un liceo vicentino: 51 persone in profilassi

Una studentessa del liceo Corradini di Thiene è stata colpita da meningite batterica. Fortunatamente risponde alle cure ed è in netto miglioramento. 51 persone fra compagni di classe, docenti e contatti sociali della ragazza sono sotto profilassi. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza e sarebbe confermata dall’Ulss 7 Pedemontana. Sono stati ricostruiti gli spostamenti e i contatti della giovane paziente. L’Ulss 7 ricorda che la vaccinazione è lo strumento più efficace per la prevenzione della meningite batterica. In Italia sono disponibili diversi vaccini e per la prenotazione è possibile contattare il servizio di igiene e sanità pubblica oppure aderire alle campagne di vaccinazione proposte attivamente dall’azienda sanitaria.