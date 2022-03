Casa di Riposo di Asiago: riprese le visite in presenza

Un nuovo passo verso la normalità: sono riprese infatti ieri le visite in presenza dei famigliari alla Casa di Riposo di Asiago. Dopo la sospensione di questo inverno, dettata dalla recrudescenza del coronavirus, grazie alla nuova ordinanza regionale famigliari e ospiti possono tornare a incontrarsi dal vivo nella struttura di viale dei Patrioti. Il tutto in piena sicurezza, in apposite postazioni separate e sanificate dal sempre attento personale della Rsa dell’Altopiano. Emozionanti e toccanti gli incontri di questi giorni dopo tanti giorni di separazione dovuta a garantire la massima sicurezza degli ospiti.

Per prenotare una visita, i famigliari possono rivogersi al numero 328.0893060 (anche tramite WhatsApp) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. Le visite potranno svolgersi da dal lunedì al sabato con tre turni, alle 9.45, alle 10.30 e alle 11.15, mentre il mercoledì pomeriggio con quattro turni, alle 15, alle 15.45, alle 16.30 e alle 17.15. L’ingresso è consentito a un massimo di due visitatori per turno, osservando le normative vigenti, quindi con Super Green Pass o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.

“Siamo davvero felici di poter tornare a riaprire le visite ai famigliari – commentano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi – sappiamo quanto in questi difficili mesi di pandemia sia mancato il contatto dal vivo e allo stesso tempo sappiamo quanto potersi incontrare sia assolutamente terapeutico per la qualità della vita dei nostri ospiti. Questo momento era atteso da tutti e infatti fioccano le prenotazioni, un piccolo passo verso a un ritorno alla normalità”