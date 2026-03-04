Carpediem, una storia di eccellenza scientifica italiana tra tecnologia ed etica della ricerca per i bambini neonati

Roma, 4 marzo; si è tenuta oggi la conferenza stampa “Carpediem: tecnologia ed etica della ricerca per i bambini neonati”, organizzata dall’IRRIV presso la Camera dei deputati, che ha posto al centro il racconto dell’eccellenza italiana nella cura dei neonati grazie a CARPEDIEM, una rivoluzionaria macchina per la dialisi neonatale ideata dal Prof. Claudio Ronco.

L’evento, promosso dall’On. Silvio Giovine e moderato dal Dott. Gian Antonio Stella, ha sottolineato come questa innovazione, nata dall’impegno indipendente dell’IRRIV, abbia colmato un vuoto terapeutico globale, offrendo da oltre un decennio una concreta speranza di vita a migliaia di neonati con gravi patologie cardiorenali, e affermando il valore della ricerca scientifica etica e al servizio della vita permettendo di ridurre di oltre il 50% la mortalità dei neonati affetti da gravi compromissioni cardiorenali.

CARPEDIEM (Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine), una macchina miniaturizzata progettata nel 2010 per la dialisi neonatale dal Prof. Claudio Ronco, rappresenta una storia di eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale. IRRIV da sempre accoglie giovani ricercatori da ogni parte del mondo, con l’obiettivo di continuare a crescere come centro attivo e produttivo nel futuro della ricerca e lo sviluppo.

Ad aprire i lavori è stata la benedizione apostolica del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, che ha richiamato l’importanza di approfondire le frontiere più delicate e promettenti della medicina moderna, auspicando che “la ricerca scientifica, in quanto forma alta di carità, sia posta sempre al servizio della vita nella consapevolezza che ogni neonato, specialmente se fragile o malato, non è mai un numero o un dato statistico ma una persona con una dignità infinta”.

L’On. Silvio Giovine, promotore della conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra la scienza e la politica “è fondamentale che le Istituzioni dialoghino con la comunità scientifica per promuovere e sostenere la ricerca, e con la conferenza stampa di oggi abbiamo fatto un primo passo importante. Mi farò promotore, nelle opportune sedi istituzionali, affinché il messaggio che oggi abbiamo lanciato possa essere raccolto dalla politica nazionale, regionale e locale. Perché la politica può e deve sostenere la ricerca scientifica nel nostro Paese e l’IRRIV ne è davvero un bellissimo esempio. Per questo sostengo con forza la necessità che sia fatto tutto il necessario affinché siano prorogate le concessioni dell’Istituto rispetto ai tempi attualmente previsti, per permettere all’IRRIV di continuare a contribuire, come fatto in tutti questi anni, al progresso della scienza.”

Per il Prof. Claudio Ronco, Direttore dell’IRRIV, l’invenzione di CARPEDIEM “ha dato una nuova speranza ai neonati e alle mamme di tutto il mondo. Questo grazie all’invenzione di un apparecchio miniaturizzato per la dialisi per i bambini con gravi disfunzioni renali. Un progetto tutto italiano nato e sviluppato presso l’IRRIV di Vicenza e volontariamente non brevettato”, richiamando il principio su cui si fonda l’Istituto: “l’etica davanti al profitto. La scienza davanti a tutto il resto”.

L’On. Elena Donazzan, in conclusione, ha sostenuto che esiste una diplomazia sanitaria “che riguarda il Prof. Ronco. La diplomazia sanitaria oggi potrebbe essere la più potente tra le diplomazie. La diplomazia sanitaria mette di fronte un dolore e di fronte al dolore ci si ferma. Attraverso i giovani che sono passati dall’IRRIV, auspico che questo possa essere un elemento di innovazione sociale nelle relazioni. Vicenza è internazionale, l’IRRIV è internazionale e il professor Ronco è un grande ambasciatore di queste realtà”.

Hanno partecipato alla conferenza stampa: