Carabinieri, il benvenuto di Zaia al Colonnello Loreto Biscardi, Comandante Provinciale di Vicenza

“Al Colonnello Loreto Biscardi, che assume il comando provinciale dei Carabinieri a Vicenza, rivolgo un caloroso benvenuto in Veneto. Il suo arrivo nel capoluogo berico, forte di un percorso professionale di alto profilo e di esperienze maturate in contesti investigativi complessi, tra cui l’importante attività svolta con il ROS nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, rappresenta un valore aggiunto per il territorio vicentino. La comunità veneta guarda con fiducia al suo operato, consapevole del ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità, nella sicurezza dei cittadini e nella difesa dei valori democratici”.Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza.“Un sentito ringraziamento va al suo predecessore, il Colonnello Giuseppe Moscati, che, dopo tre anni di servizio, lascia Vicenza per un nuovo incarico a Firenze, alla direzione del personale della Regione Carabinieri Toscana – prosegue il Governatore del Veneto -. A lui esprimo la più sincera gratitudine per la professionalità, la dedizione, la vicinanza dimostrata al territorio in anni segnati da sfide complesse in ambito sociale e di ordine pubblico, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso professionale e per un futuro ricco di soddisfazioni”.