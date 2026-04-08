CRONACAVENETO
8 Aprile 2026 - 15.14

Capriolo finisce in un canale, salvato all’alba dai vigili del fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Volpago del Montello – Intervento di soccorso questa mattina, mercoledì 8 aprile, per salvare un capriolo rimasto intrappolato in un canale in località Selva, nei pressi della centrale elettrica.

L’allarme è scattato alle 6.20, quando la Sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la segnalazione dell’animale in difficoltà, incapace di risalire lungo la sponda del canale ponente. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Montebelluna, supportate dal Nucleo S.F.A. (Soccorso Fluviale Alluvionale) proveniente dalla sede centrale.

I soccorritori hanno raggiunto il capriolo, lo hanno messo in sicurezza e recuperato dall’acqua, riuscendo a riportarlo a terra senza conseguenze apparenti. Una volta conclusa l’operazione, l’animale è stato affidato al servizio veterinario dell’Ulss per gli accertamenti e il monitoraggio delle condizioni di salute.

Sul posto era presente anche la polizia locale. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora e mezza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Capriolo finisce in un canale, salvato all’alba dai vigili del fuoco | TViWeb Capriolo finisce in un canale, salvato all’alba dai vigili del fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy