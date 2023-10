Caos voli in Francia – Evacuati 10 aeroporti per allarme terrorismo islamico

Una minaccia presa sul serio. Almeno dieci aeroporti sono stati evacuati o sono in procinto di essere evacuati ottobre dopo aver ricevuto minacce di bombe. In particolare: i terminal di Lille-Lesquin , Biarritz , Bron , nella periferia di ione, Nantes , Tolosa , Bordeaux , Strasburgo , Pau e Beauvais , vicino a Parigi. Hanno avuto luogo o sono in corso “risoluzioni di rischi” con i servizi di sminamento.

A Biarritz e Pau, “eventi simili” sono stati oggetto di procedure di evacuazione preventiva e di rimozione dei rischi “a seguito di una minaccia di bomba” , ha annunciato il prefetto dei Pirenei Atlantici . “Non vengono identificate minacce gravi in ​​questa fase.” Un portavoce dell’aeroporto di Strasburgo ha detto all’AFP che anche l’aeroporto sarebbe stato evacuato a mezzogiorno, dopo aver ricevuto “un’e -mail dannosa” .

Sono previsti ritardi significativi

A Lille-Lesquin, “il terminal è stato evacuato verso le 10,30” , ha riferito un portavoce, precisando che “non è una giornata impegnativa” . L’attività è ripresa gradualmente alle ore 12:15. A Bron “i dubbi sono stati sciolti, il traffico è ripreso” , ha informato la direzione dell’aeroporto. Anche a Nantes la circolazione è ripresa. A Nizza, “l’incidente è finito” , dopo la neutralizzazione di un bagaglio abbandonato al Terminal 1. Secondo la comunicazione dell’aeroporto della Riviera, si tratta di “avviso di pacco sospetto, cosa frequente, che ha richiesto l’attuazione di un perimetro di sicurezza”. “Ma tutto è tornato alla normalità ”, abbiamo assicurato.

Ciò ha tuttavia causato notevoli ritardi, poiché nessun aereo è decollato o è decollato mentre i dubbi venivano risolti. Secondo l’organizzazione di monitoraggio del traffico aereo Eurocontrol, intorno alle 14 quattro aeroporti francesi erano fermi: Beauvais, Bordeaux, Pau e Tolosa. Secondo il dashboard online della Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC), l’aeroporto di Tolosa-Blagnac ha concentrato la maggior parte dei ritardi poco dopo le 13:30: più di tre ore all’arrivo e quasi due ore al decollo. I ritardi che raggiungevano un’ora e mezza a Lille a mezzogiorno sono stati risolti e quelli a Beauvais-Tillé sono stati ridotti a mezz’ora all’arrivo.