Caos in Francia – Il premier Lecornu si dimette: il governo più breve della storia del Paese

Parigi – Sébastien Lecornu non è più Primo Ministro. Nominato lo scorso 9 settembre, ha rassegnato le dimissioni lunedì mattina dopo appena 27 giorni di mandato, diventando così il capo di governo più effimero nella storia della Repubblica francese. Emmanuel Macron ha immediatamente accettato la sua decisione.

La scelta è arrivata poche ore dopo che Lecornu aveva presentato parte della composizione del suo esecutivo, sostanzialmente simile a quello guidato in precedenza da François Bayrou. Un annuncio che aveva scatenato dure critiche da parte dell’opposizione e della destra, con diversi partiti pronti a bocciare il nuovo governo in Assemblea nazionale.

Martedì Lecornu avrebbe dovuto illustrare la sua dichiarazione di politica generale davanti ai deputati, ma non ne ha avuto il tempo: la crisi politica si è consumata in anticipo. Lunedì mattina il premier dimissionario ha incontrato Macron all’Eliseo per circa un’ora, prima di ufficializzare il passo indietro.

Alle 10:45, dall’Hôtel de Matignon, Lecornu spiegherà pubblicamente le ragioni della sua decisione. Una mossa che accentua ulteriormente l’instabilità politica del Paese, già provato dal crollo del governo Bayrou e ora chiamato a una nuova difficile fase di transizione.