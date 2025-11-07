Camion si schianta sulla Tangenziale di Mestre: carburante in strada e traffico paralizzato

Mattinata di forti disagi sulla Tangenziale di Mestre, dove un camion si è schiantato contro le barriere di sicurezza laterali poco dopo le 6.30 di oggi, venerdì 7 novembre, all’altezza del chilometro 16 ovest in direzione Milano.

L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso, ma l’impatto ha provocato la fuoriuscita di carburante dal serbatoio, finito sulla carreggiata e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per la bonifica.

La circolazione è stata immediatamente bloccata, causando code e rallentamenti significativi tra Marcon e lo svincolo Terraglio, con ripercussioni anche nella direzione opposta verso Trieste. Sul posto la Polizia stradale di Venezia e i tecnici di Concessioni Autostradali Venete, impegnati nel ripristino delle barriere danneggiate.

Le operazioni di messa in sicurezza e pulizia della sede stradale sono ancora in corso. Il traffico rimane rallentato in entrambe le direzioni, con forti disagi per i pendolari del mattino.