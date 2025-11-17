Calderoli firma le pre-intese sull’autonomia: si parte domani da Venezia

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, avvierà domani a Venezia il giro di firme sulle pre-intese per l’autonomia differenziata, partendo dal Veneto e proseguendo in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Secondo quanto comunicato dal Ministero, la firma avverrà a nome del Governo e con l’autorizzazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe espresso «soddisfazione per l’attuazione del programma» e condiviso il percorso per completare i negoziati con le Regioni.

Le singole pre-intese impegnano Governo e amministrazioni regionali a concludere le trattative già avviate, puntando a un’intesa su funzioni relative a:

– protezione civile

– professioni

– previdenza complementare e integrativa

– coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario

Il calendario prevede:

– Venezia, Palazzo Balbi: martedì alle 11.00 con il governatore Luca Zaia

– Milano, Palazzo Lombardia: martedì alle 17.00 con Attilio Fontana

– Torino, Grattacielo Piemonte: mercoledì alle 10.00 con Alberto Cirio

– Genova, Palazzo Regione Liguria: mercoledì alle 14.00 con Marco Bucci