17 Novembre 2025 - 16.08

Calderoli firma le pre-intese sull’autonomia: si parte domani da Venezia

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, avvierà domani a Venezia il giro di firme sulle pre-intese per l’autonomia differenziata, partendo dal Veneto e proseguendo in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Secondo quanto comunicato dal Ministero, la firma avverrà a nome del Governo e con l’autorizzazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe espresso «soddisfazione per l’attuazione del programma» e condiviso il percorso per completare i negoziati con le Regioni.

Le singole pre-intese impegnano Governo e amministrazioni regionali a concludere le trattative già avviate, puntando a un’intesa su funzioni relative a:
protezione civile
professioni
previdenza complementare e integrativa
coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario

Il calendario prevede:
Venezia, Palazzo Balbi: martedì alle 11.00 con il governatore Luca Zaia
Milano, Palazzo Lombardia: martedì alle 17.00 con Attilio Fontana
Torino, Grattacielo Piemonte: mercoledì alle 10.00 con Alberto Cirio
Genova, Palazzo Regione Liguria: mercoledì alle 14.00 con Marco Bucci

