CAFFÈ CON GIACOMO: RICORDI DI MATURITA’, I CANTIERI ESTIVI E LA VIABILITA’, L’AUMENTO DEGLI ABITANTI IN CITTA’, LA CULTURA CHE CRESCE

Una nuova puntata di Caffè con Giacomo, con una lunga intervista al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, a cura di Elisa Santucci. Al centro della conversazione l’estate: dai ricordi di maturità liceale ai nuovi cantieri estivi che miglioreranno la viabilità cittadina passando per uno speranzoso aumento degli abitanti in città per arrivare a tutti gli eventi culturali che riempiranno l’estate vicentina.