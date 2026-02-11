Cade in un bosco e si rompe il femore durante la passeggiata col cane: recuperato con elicottero

BADIA CALAVENA (VR), 11 febbraio 2026 – Momenti di apprensione questa mattina nei boschi di Badia Calavena, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona.

A chiedere aiuto è stata la moglie dell’escursionista: il marito l’aveva contattata riferendo di essersi fatto male e di avere bisogno di un’ambulanza, ma subito dopo non è stato più raggiungibile al telefono.

Una squadra del Soccorso alpino, impegnata in un addestramento nelle vicinanze, è partita immediatamente verso la zona indicata, mentre anche i Vigili del fuoco si dirigevano sul posto per collaborare alle operazioni.

L’uomo, le cui generalità non sono state rese note, era uscito per una passeggiata con il proprio cane partendo da via Canovi. Percorrendo un sentiero lungo la strada forestale, è scivolato finendo lateralmente in una scarpata, riportando una sospetta frattura al femore.

Raggiunto dai soccorritori, è stato assistito dall’équipe medica dell’elicottero di Verona Emergenza, atterrato nelle vicinanze con il tecnico di elisoccorso. Dopo l’immobilizzazione dell’arto, l’infortunato è stato posizionato sulla barella e trasportato per circa un centinaio di metri fino alla strada, con il supporto dei Vigili del fuoco.